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Общество29 сентября 2021 10:01

В Рязани расторгнут контракт с подрядчиком пристройки к детсаду №136

Аналогичное решение, весьма вероятно, примут по яслям на улице Бугровка
Источник:kp.ru
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На 5 октября намечено расторжение контракта с подрядчиком пристройки к детсаду №136 в Рязани. Причина – срыв сроков строительства. Объект должен быть сдан к 1 ноября, но уже ясно, что работы далеки от завершения.

Упомянутый контракт администрация Рязани заключила 20 апреля с ООО «Импрез» на сумму 70,9 млн рублей. На эти деньги возводится пристройка, рассчитанная на четыре ясельные группы.

Как сообщает ya62.ru со ссылкой на начальника городского управления по капитальному строительству Андрея Козлова, новую закупку мэрия планирует провести в текущем году, чтобы перенести работы на 2022-й с сохранением финансирования.

Кроме того, есть большая вероятность расторжения контракта с подрядчиком яслей на улице Бугровка. Там ситуация складывается похожим образом.

Ранее проблемы возникли с ясельными группами детских садов №99 и №110 в Рязани. Строительство здесь тоже поручили другой организации.