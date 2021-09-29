Радиостанции «ТКР - ФМ» исполнился 1 год.

Год назад в Рязани на частоте 93.2.FM появилось новое радио «ТКР-ФМ». За время своего существования радиостанция открыла ещё 8 частот в районах области. А с 1 октября появятся ещё 6 : в Касимовском, Скопинском, Клепиковском, Сасовском районах, Шацке и Скопине.

«Молодёжь всегда стремится к самому свежему, ультрамодному. Так же, как и мы. Большинство музыкальных новинок появляются в нашем эфире день в день с самыми популярными радиостанциями Европы, США и Австралии. Основу наших плейлистов составляют лидеры мировых и отечественных хит-парадов. Впрочем, ориентируясь на молодёжные вкусы, мы не забываем и слушателей более зрелого возраста. Заявки принимаем на редакционный вотсап, в соцсетях и даже при личной встрече. Недавно в наш офис пришла слушательница пенсионного возраста и заказала песню к своему дню рождения. Заявку мы выполнили», - рассказывает музыкальный редактор «ТКР ФМ» Денис Кораблев.

В воскресенье музыкальные новинки появляются в программе «Хитконтроль». С понедельника в ротации появляется 15 лидеров слушательского голосования в паблике станции в VK и на сайте радиостанции.

Для любителей танцевальной музыки в эфире авторские программы известных диджеев - «Пятничный данс микс» , «Renaissance» и «Шлягеры танцплощадок».

Каждый час в прямом эфире выходят региональные новости. А начало каждого буднего дня слушатели «ТКР-ФМ» проводят в компании ведущих шоу «Однажды утром. Роман с Волковой». Ася Волкова и Роман Потапов говорят с гостями студии и слушателями на любые темы : от музыки k-pop до благоустройства Рязани. Более серьёзная повестка городских и областных вопросов обсуждается в вечернем шоу «Всё, что тебя касается». Здесь звучат темы, которые волнуют как жителей областного центра, так и районов. До конца 2021 года «ТКР-ФМ» выйдет на покрытие всей области.