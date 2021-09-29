Вместо закрытия у «больницы водников» в Касимове заменят хозяина

28 сентября специально созданная из-за закрытия «больницы водников» рабочая группа провела выездное совещание. Людям пообещали сохранить медучрждение.
Имущественный комплекс филиала Приволжского окружного медицинского центра в Касимове (в народе «больница водников») после ликвидации передадут на баланс регионального минздрава. Областное правительство сообщило, что вопрос прорабатывается, а в Telegram-канале органа власти об этом говорят как о почти свершившемся факте.
Ранее работников медучреждения, к которому прикреплено 5 тыс. касимовцев, оповестили о его закрытии с 29 декабря. Специалисты поделились опасениями, что качество и доступность медицины в районе от этого сильно пострадают, а сами они лишатся работы. Ни о каком дальнейшем трудоустройстве речи изначально не шло.
После широкой огласки кабмин создал рабочую группу для разрешения ситуации. 28 сентября у нее прошло выездное совещание с коллективом больницы.
«Причины ликвидации филиала заключаются в том, что Федеральное медико-биологическое агентство создано для обслуживания работников с особо опасными условиями труда. В настоящее время Касимовская больница выполняет функции территориального медучреждения и оказывает первичную медпомощь прикрепленному к ней населению», - высказалась на совещании замдиректора ФГБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России Марина Доронина.
Теперь речь идет о передаче больницы целиком Рязанской области. Состояние помещений и оборудования замминистра здравоохранения Владимир Грачев оценил как «нормальное».
«Жители продолжат получать медицинскую помощь в полном объеме и будут прикреплены к Касимовскому межрайонному медицинскому центру (ММЦ), а весь коллектив медучреждения будет трудоустроен», - пообещал чиновник.
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