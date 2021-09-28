Эпидпорог по ОРВИ в Рязани превышен на 23,8%

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало последние данные о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области.

Так по данным ведомства, за прошедшую неделю (с 20 по 26 сентября) эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в целом по региону превышает эпидемический порог на 16,5%. При этом в областном центре показатель превышен на 23,8%.

Отмечается, что болеют преимущественно дети до 14 лет. Случаи гриппа не регистрировались.

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