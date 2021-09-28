Рязанец предстанет перед судом за убийство у торгового центра

26-летний житель областного центра предстанет перед судом по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть…» Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 6 ноября 2020 года около одного из торговых центров обвиняемый, в состоянии алкогольного опьянения, из-за конфликта нанес малознакомому мужчине удар ногой в область грудной клетки.

«При падении потерпевший ударился головой о бетонные ступени лестницы и потерял сознание. Впоследствии обвиняемый нанес очнувшемуся мужчине еще два удара в область головы», - сообщили в СК.

Отмечается, что подоспевшие охранники торгового центра пресекли драку, но пострадавший скончался от травм. Несмотря на то, что подозреваемый свою причастность к смерти отрицал, следствию удалось собрать доказательную базу, подтверждающую его вину.

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