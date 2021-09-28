Рязанская НПК показала студентам РГУ уникальную лабораторию

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») открыла свои двери для студентов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Третьекурсники направления «Нефтехимия» своими глазами могли увидеть залы испытательной лаборатории нефтезавода и послушать открытый урок, который провели специалисты исследовательской группы.

Во время занятия они рассказали студентам о природоохранных технологиях, внедряемых на заводе для сокращения влияния производства на окружающую среду, о производстве топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами Евро 5 и Евро 6. Также ребята узнали, какие исследования проводятся на лабораторном оборудовании - а это порядка 450 единиц. Открытый урок стал одним из мероприятий, реализуемых в рамках программы РНПК по охране окружающей среды.

- Наш завод успешно внедряет технологии, которые позволяют повысить экологичность производства. Топливо Евро 6, которое является одной из последних разработок «Роснефти», по нашим исследованиям, позволяет увеличить срок эксплуатации автомобиля на 12% и снизить токсичность выхлопа на 30%, - рассказал руководитель исследовательской группы Михаил Есаулов.

Студенты напрямую смогли пообщаться с работниками завода, задать им вопросы о технологии производства и получить ответы.

- После того как нам показали инновационную лабораторию, меня еще больше заинтересовала моя будущая профессия. Свою жизнь я бы хотел связать со сферой нефтепереработки, поэтому в РНПК мне всегда очень интересно. Нам рассказали про все стадии переработки сырья, показали новое лабораторное оборудование, - поделился впечатлениями Анатолий.

НАША СПРАВКА

Испытательная лаборатория РНПК стоит на страже качества сырья, поступающего на переработку, и продукции, выпускаемой предприятием на рынок. Ежедневно производится порядка 500 отборов и 1500 различных испытаний. Лаборатория имеет аккредитацию и включена в единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает достоверность результатов испытаний на всей территории Российской Федерации.