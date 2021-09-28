В мэрии объяснили почему в доме на Дзержинского нет отопления

Жительница дома №59 корпус 3 на улице Дзержинского Дарья Проскарякова на своей странице в «ВКонтакте» пожаловались на отсутствие отопления. Она рассказала, что неделю дом официально подключен к отоплению, но в ее подъезде у всех батареи ледяные.

«Я вынуждена отапливать одну комнату электрическим обогревателем, сын заболел ОРВИ, а потом, я уверена, что из-за холода в квартире, это перешло в острый бронхит», - написала женщина.

Спустя несколько часов ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации областного центра. Там сообщили, что «отопление отключала управляющая компания в связи со сварочными работами». И отметили, что сейчас тепло в доме есть.

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