Администрация прокоментировала нападение стаи чипированных собак на рязанца

Администрация Рязани дала оценку ситуации, случившейся на остановке общественного транспорта «Таможня», когда стая чипированных собак покусала мужчину. В ведомстве заявили, что специалисты городской службы по контролю за безнадзорными животными связались с пострадавшим. Собаку же отловили и вывезли в питомник.

«Дополнительно сообщаем, что с указанного участка в последнее время не поступало заявок на отлов или жалоб на собак», - написали представители горадминистрации в комментарии под публикацией «КП-Рязань» в «ВКонтакте».

Напомним, утром 28 сентября на остановке рязанца покусали собаки. О происшествии сообщили в социальных сетях. При этом, автор поста сделал акцент на том, что собаки были именно чипированные.

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