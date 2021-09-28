Предприниматели Рязани получили новые налоговые льготы

Депутаты облдумы приняли поправки в закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области». Изменения позволят расширить список видов предпринимательской деятельности, при которых можно применять патентную систему налогообложения. В список входят следующие виды деятельности:

- разработка проектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также строительные и научно-исследовательские работы;

- производство текстильных изделий, игрушек, изделий из бумаги и картона;

- физкультурно-оздоровительная, творческая, а другие виды деятельности в области культуры.

Всего уплата налогов по патентам будет доступна для 105 видов деятельности.

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