Предприниматели Рязани получили новые налоговые льготы

Депутаты облдумы приняли поправки в закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области». Изменения позволят расширить список видов предпринимательской деятельности, при которых можно применять патентную систему налогообложения. В список входят следующие виды деятельности:
- разработка проектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, а также строительные и научно-исследовательские работы;
- производство текстильных изделий, игрушек, изделий из бумаги и картона;
- физкультурно-оздоровительная, творческая, а другие виды деятельности в области культуры.
Всего уплата налогов по патентам будет доступна для 105 видов деятельности.
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