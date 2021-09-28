В Рязани начали осваивать микрохирургию – сшивать нервы, собирать по кусочкам

В Рязани в Больнице скорой медицинской помощи осваивают микрохирургию. Фото: ryazangov.ru

В Рязани в Больнице скорой медицинской помощи осваивают новое направление высокотехнологичной медицинской помощи – микрохирургию. Как сообщает пресс-служба минздрава, в сентябре успешно прошли две уникальные для региона операции.

Микрохирургия – это оперативные вмешательства на малых анатомических структурах.

«Сложность данного направления состоит в том, что все манипуляции очень тонкие и деликатные. На операциях используются нити, которые достаточно трудно рассмотреть невооруженным глазом, ровно, как и иглы, которые для них используются», - поясняют в минздраве.

По словам заведующего 1-м травматологическим отделением БСМП Александра Ольчева, если сейчас человек получил травмы с отчленением части конечности и ему требуется реплантация (проще говоря, нужно пришить эту часть обратно), то необходимо ехать в Москву. За это время утерянные сегмент может погибнуть.

«При транспортировке достаточно много нюансов. Соответственно, если такие специалисты будут в нашей области, мы сможем быстрее помогать не только людям из Рязани, но и жителям других регионов, которым до Москвы ехать еще дольше», - говорит Ольчев.

Одним из первых пациентов стал молодой человек который при падении с высоты на металлический профлист получил глубокую рану предплечья. Пострадали сосуды, нерв, сухожилия. Сосуды и сухожилия смогли сшить в районной больнице, а вот нерв…

«Мы убрали все рубцовые и нежизнеспособные ткани, а живые концы нервов микрохирургически сшили. Надеемся, что все функции нервов и мышц будут восстановлены», - рассказал Ольчев.

Во втором случае пожилой пациентки специалисты выполнили остеосинтез пожилой пациентке с внутрисуставным и оскольчатыми переломом лучевой кости. С помощью оптики диаметром всего 1,9мм обломки удалось вернуть на свое место.

В операциях помогали специалисты Центра микрохирургии кисти ГБУЗ ГКБ им А.К. Ерамишанцева и Европейской Клиники Спортивной Травматологии и Ортопедии (город Москва).