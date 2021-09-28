На подготовку к отопительному сезону в Рязани выделили 6,6 млрд рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В целом Рязанская область к зиме готова. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.

Общий объем денег, направленных на подготовку к отопительному сезону из всех источников финансирования, составил около 6,6 млрд рублей.

В 2021 году в Рязани продолжили менять ветхие магистральные теплосети. На эти цели из областного бюджета выделили 150 млн рублей. В соответствии с семилетним планом 6 км теплосетей реконструировали.

По словам областных чиновников, серьезных отставаний от графиков работ нет, паспорта готовности не получили 2% многоквартирных домов. Работа по получению паспортов готовности муниципальными образованиями продолжается и должна завершиться до 15 ноября 2021 года.

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