Еще один депутат покидает ряды «Справедливой России»

Депутат Рязанской городской думы Сергей Караев покидает фракцию «Справедливая Россия». Об этом сообщает сетевое издание Vidsboku.

Отмечается, что парламентарий написал соответствующее заявление еще 15 сентября. На этой неделе оно будет рассмотрено на комитете по регламенту и депутатской этике. При этом в фракции подчеркнули, что это личное решение депутата, принятое им самостоятельно.

Напомним, что также ряды «СР» покидает депутат облдумы Игорь Трубицын. Официально о причинах его ухода не сообщается однако источник, знакомый ситуацией, рассказал «КП-Рязань», что в партийном руководстве остались недовольны действиями Трубицына во время избирательной кампании в Госдуму.

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