Школы Рязани переводить на дистанционное обучение не планируют. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора России по Рязанской области Лариса Сараева во время правительственного часа на заседании облдумы.

«У нас есть динамика, которая дает нам право даже на смягчение ограничений. Пока я не вижу в Рязанской области ухудшения показателей», - сказала руководитель управления, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Ранее глава ведомства сообщила, что два компонента прививки от коронавирусной инфекции сделали 49,4% рязанцев. Из них заболел 1% граждан (читать подробнее).

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