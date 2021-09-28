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Общество28 сентября 2021 14:54

Ночные заморозки придут в Рязанскую область 29 сентября

И продлятся минимум до 1 октября
Источник:kp.ru
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ГУ МЧС предупредило о грядущих заморозках в Рязанской области. По данным филиала Росгидрометеоцентра, придут они 29 сентября и продлятся до 1 октября включительно (это как минимум). Температура воздуха в ночные и утренние часы в этот период будет до -3…0 градусов.

Так, 29 сентября ожидается -1…+4 градуса ночью и +7…+12 градусов днем. Не добавит комфорта прогулкам холодный северный ветер, пусть и не очень сильный - 4-9 м/с. Согласно прогнозу, в среду по области преимущественно обойдется без осадков.