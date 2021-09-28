Партнера бизнесмена Заварзина вновь будут судить за его убийство

Тимуру Лазовскому вновь предстоит суд по обвинению в организации убийства его бывшего партнера - бизнесмена Александра Заварзина. В мае, опираясь на решение коллегии присяжных заседателей, его оправдали и освободили из-под стражи.

В сентябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Рязанского областного суда. Соответственно, дело вернули на новое рассмотрение.

Напомним, Лазовскому вменяют два преступления: организацию и руководство исполнением убийства из корыстных побуждений по найму, а также присвоение автомобиля Porsche, принадлежавшего компании Заварзина (ООО ТД «Эра») и проданного после убийства за 3 млн рублей. Интересно, что в первом случае, исходя из предыдущего решения суда, голоса присяжных разделились поровну, а во втором само событие преступления посчитали недоказанным.

Ранее сообщалось, что москвич Лазовский вместе со знакомым приобрел долю в «Эре». Более 12 млн рублей они должны были выплатить до 2019 года, а еще свыше 8 млн рублей они задолжали по займам, полученным опять от «Эры». Это, по версии следствия, и стало мотивом для заказного убийства.

Исполнителем убийства признали гражданина Украины Александра Ковалева, приговорив его в 16 годам колонии строгого режима. Тело Заварзина, напомним, обнаружили во дворе собственного дома на улице Сенной вечером 12 февраля 2018 года с несколькими колото-резаными ранами.