Коронавирусом заболел 1% полностью привитых рязанцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два компонента прививки от коронавирусной инфекции сделали 49,4% рязанцев. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора России по Рязанской области Лариса Сараева. По словам главы ведомства, среди полностью вакцинированных рязанцев коронавирусом заболели 1% граждан.

«Во всех случаях болезнь протекала в легкой форме», - заверила Сараева.

Что касается вопроса о закрытии школ и детсадов, переходе на дистанционное обучение, то пока он не стоит.

«У нас есть динамика, которая дает нам право даже на смягчение ограничений. Пока я не вижу в Рязанской области ухудшения показателей», - сказала руководитель управления.

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