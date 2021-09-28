В Рязанской области жертвами COVID-19 стали 20-летняя девушка и 33-летний мужчина

25-28 сентября жертвами COVID-19 в Рязанской области стали еще 37 человек. В оперативной группе рассказали о новых жертвах коронавирусной инфекции.

В субботу, 25 сентября, в летальный список внесли фамилии девяти женщин (семь скончались в июне – 20 лет, 71 год, 79 лет, 79 лет, 81 год, 84 года, 88 лет; две в июле – 73 года, 76 лет) и одного мужчины (63 года, скончался в июне)

В воскресенье, 26 сентября, – три женщины (две скончались в июне – 71 год, 85 лет; одна в июле – 69 лет) и шесть мужчин (пятеро скончались в июне – 62 года, 74 года, 77 лет, 83 года, 84 года; один в июле – 83 года).

В понедельник, 27 сентября, – три женщины (две скончались в июне – 74 года, 84 года; одна в июле – 71 год) и пятеро мужчин (двое скончались в июне – 79 лет, 83 года; трое в июле – 50 лет, 55 лет, 61 год).

Во вторник, 28 сентября, – пять женщины (три скончались в июне – 46 лет, 56 лет, 77 лет; две в июле – 69 лет, 89 лет) и пятеро мужчин (трое скончались в июне – 47 лет, 59 лет, 80 лет; двое в июле – 33 года, 82 года).

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что во всех этих случаях причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в Рязанской области стали 1110 человек.