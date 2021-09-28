Президент страны поздравил партию с убедительной победой на выборах в Госдуму

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Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Люди оценили результат работы «Единой России» в сложных условиях, в которых жила страна последние два года, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством парламентских партий 25 сентября. Он обратил внимание на возросшую роль Госдумы в связи с обновленной Конституцией.

«Существенно выше стала ответственность депутатского корпуса. В первую очередь, за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что партии и кандидаты в ходе избирательной кампании ведут активный диалог с людьми. Такой максимально интенсивный и публичный стиль работы должен стать нормой на весь период депутатских полномочий.

«Впереди у депутатов напряженная работа. У нас много общих вызовов и задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, улучшить условия жизни, развития, обучения. Повысить уровень и доступность образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики. И нарастить темпы ее роста. Уверен, что и опытные партии, и новые политические силы осознают ответственность и сделают все, чтобы оправдать высокое доверие избирателей», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства и жителей страны за поддержку. Он подчеркнул, что позиция президента помогла укрепить доверие избирателей к партии, а также отметил роль своих коллег, активистов и волонтеров.

По его словам, главным ориентиром будущей работы станет реализация инициатив народной программы «Единой России».

«Некоторые уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму. Рассчитываю, что именно с них начнет свою работу новый созыв. Задача наших депутатов работать еще более ответственно, добросовестно и слаженно», — сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что у «Единой России» должно быть налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Госдуме, по ключевым вопросам внутренней и внешней политики.

По оценке председателя Рязанской областной Думы, члена Генерального совета партии «Единая Россия» Аркадия Фомина, в регионе кампания прошла в строгом соответствии с законодательством, были созданы равные условия для всех политических партий и кандидатов.

«Многие депутаты активно работали в своих округах, встречались с людьми, собирали предложения в партийные программы. И теперь наша совместная задача с правительством, с губернатором области Николаем Любимовым – определить приоритеты и предусмотреть в бюджете финансирование на эти цели», – отметил Аркадий Фомин.

Он добавил, что любые расходы должны быть обеспечены доходами, в работе над проектом бюджета нужно избегать популизма.

На первом заседании осенней сессии Рязанской областной Думы 27 сентября сложил полномочия депутата регионального парламента Дмитрий Хубезов.

«Первым заместителем председателя областной Думы я проработал почти год. Не скрою, для меня он был сложным: новые обязанности, новый коллектив, совсем другая работа. Теперь предстоит новый этап. Буду трудиться уже на всероссийском уровне, на благо рязанцев и жителей других регионов», – отметил избранный депутат Государственной Думы восьмого созыва по Скопинскому одномандатному избирательному округу № 157 Дмитрий Хубезов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.