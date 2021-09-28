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Происшествия28 сентября 2021 11:35

На Ряжском шоссе в Рязани сбили девушку на пешеходном переходе

ДТП случилось вечером 27 сентября. В ГИБДД рассказали подробности
Источник:kp.ru
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Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

27 сентября на Ряжском шоссе в Рязани под машину попала 20-летняя девушка. В момент ДТП она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел примерно в 19:10 у дома №12. Наезд совершил водитель ВАЗ в возрасте 24 лет.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.

Всего, по данным ГИБДД, в трех ДТП за минувшие сутки различные травмы получили шесть человек. Два человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи.