В Рязани прощаются с экс-заведующим кафедрой училища ВДВ Станиславом Лаговским.

Утром 28 сентября в Рязани началось прощание с бывшим заведующим кафедрой физической подготовки и спорта РВВДКУ Станиславом Мечиславовичем Лаговским. Проститься с генерал-майором приехали десятки военнослужащих-десантников и сотрудников военной комендатуры.

Станислав Лаговский погиб 24 сентября в автокатастрофе.

Проститься с генерал-майором пришли десятки военных.

В 1992-1994 годах Лаговский занимал должность начальника Центрального спортивного клуба Армии.

В разные годы возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ, был начальником физической подготовки и спорта 317-го гвардейского парашютно-десантного полка, 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также основоположником армейского рукопашного боя в Вооруженных силах России.

В Рязани прощаются с экс-заведующим кафедрой училища ВДВ Станиславом Лаговским.

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