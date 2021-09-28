Чиновники отчитались о пуске отопления в 74% домов Рязани

27 сентября, спустя 12 дней с начала отопительного сезона, в Рязани к отоплению подключили 74% или более 2000 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Также чиновники отчитались, что тепло подается в 100% школ и детских садов.

«Информацию о запуске отопления жители могут узнать, обратившись в свою управляющую организацию или ТСЖ. График подключения размещен на сайте МУП «РМПТС» - напомнили в мэрии, умолчав о том, что упомянутый график не содержит ни одной конкретной даты и адреса жилого дома, а до коммунальщиков зачастую просто невозможно достучаться.

Администрация повторно пообещала потребителям РМПТС, переплатившим за отопление, перерасчет «на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме». К сожалению, эту дату с разной степенью достоверности фиксируют сами УК. Притом по рязанской традиции пуск отопления в дом далеко не всегда означает, что тепло появилось во всех квартирах. Как показывает опыт, нерадивые коммунальщики этот момент не учитывают, а городское управление ЖКХ – никак не контролирует (подробнее).