Момент ДТП со скорой помощью в Рязани попал на видео. Кадр видео Романа Салимова.

Момент ДТП с участием машины скорой помощи в Рязани попал на видео. Фрагмент записи видеорегистратора опубликован в сообществе «ПУВР» в соцсетях 27 сентября.

Несмотря на прерывистость видео, картина ДТП ясна. Как и рассказывали очевидцы, автомобиль Skoda, выезжая на перекресток улиц Горького и Есенина на свой зеленый, по-видимому, просто не успел среагировать на «скорую». Последняя со включенной сиреной мчалась по улице Есенина в сторону путепровода. После столкновения спецавтомобиль отбросило в столб.

В результате ДТП пострадали два человека. По информации областного УМВД, это фельдшер и водитель «скорой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!