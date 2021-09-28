Пожарная машина в Рязани разорвала газовую трубу.
Вечером 27 сентября на улице Энгельса (микрорайон Приокский) в Рязани пожарная машина разорвала газовую трубу. Об этом сообщает RZN_Life со ссылкой на свою подписчицу.
«Ее [трубу] разорвало на две части. Газ уже перекрыли, опасности нет», - говорится в сообщении.
Ранее «КП-Рязань» рассказывала о трагическом случае в Кораблинском районе. Молодой мужчина попал под пресс мусоровозной машины. Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа (читать подробнее).
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