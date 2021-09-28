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Происшествия28 сентября 2021 8:42

Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Рязани

В момент столкновения со Skoda спецавтомобиль с сиреной мчался через перекресток
Источник:kp.ru
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В Рязани попала в аварию машина скорой медицинской помощи. Пострадали два человека. Кадр видео из группы vk.com/ryazandtp

В Рязани попала в аварию машина скорой медицинской помощи. Пострадали два человека. Кадр видео из группы vk.com/ryazandtp

Вечером 27 сентября в Рязани машина скорой медицинской помощи попала в аварию. На перекрестке улиц Есенина и Горького произошло столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq.

ДТП с машиной скорой помощи в Рязани
Источник - vk.com/voditelrzn62

По информации очевидцев, в момент ДТП Kodiaq выезжал на перекресток с улицы Горького на свой зеленый, но не пропустил «скорую», которая со включенной сиреной неслась по улице Есенина в сторону путепровода.

«В результате ДТП пострадали два человека. Проводится проверка», - сообщили в ГИБДД, не уточнив, кто именно получил травмы.

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