Ясли в селе Поляны начнут прием детей после Нового года

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«Ежегодно ко Дню работников дошкольного образования совместно с региональным отделением «Воспитателей России» приемная партии проводит Единый день приема родителей дошкольников», – отметила заместитель руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Синица.

Она подчеркнула, что все вопросы, которые поступают в ходе таких тематических приемов, прорабатываются – многие из них решаются, по некоторым готовятся законодательные инициативы, с которыми «Единая Россия» выходит на региональный и федеральный уровень.

На вопросы жителей Рязани и области ответили и.о. министра образования и молодежной политики региона Ольга Васина, начальник отдела общего образования управления образования и молодежной политики администрации г. Рязань Татьяна Сарычева, председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» Марина Денисова, заместитель председателя регионального отделения «Воспитателей России» Татьяна Дронова.

Жительницу села Поляны Рязанского района интересовали сроки строительства яслей в населенном пункте – ее ребенку скоро исполнится два года.

«Объект планируется сдать в декабре 2021 года. Уже в январе-феврале будущего года учреждение примет первых воспитанников», – пояснила Ольга Васина.

Еще один вопрос о посещении детьми ясельной группы задала многодетная мама из Рязани. Она обратила внимание участников мероприятия, что не во всех дошкольных образовательных учреждениях есть группы для детей от двух лет.

«Детей, которые не достигли трехлетнего возраста, но рождены с сентября по январь, можно устроить в группу для детей с трехлетнего возраста. Приглашаю прийти в управление образования и написать заявление в комиссию по вопросам комплектования дошкольных образовательных учреждений», — сказала Татьяна Сарычева.

Несколько вопросов касались обеспечения безопасности детей и благоустройства территории рядом с границей дошкольных образовательных учреждений.

Например, маму воспитанника детского сада №6 села Ходынино Рыбновского района заверили, что в ближайшее время начнутся работы по замене ограждения вокруг детсада.

«Теме безопасности в регионе уделяется большое внимание. Практически все детские сады оснащены видеонаблюдением по периметру образовательных учреждений, есть тревожные кнопки, по сигналу которых сотрудники Росгвардии приезжают в течение пяти минут», — уточнила Татьяна Дронова.

Вопрос о создании и ремонте пешеходных дорожек вокруг детского сада №110 относится к компетенции городской администрации. Такой ответ получила рязанка, когда поинтересовалась, можно ли включить обустройство тротуаров в работы по строительству ясельной пристройки, которые проводятся в настоящее время.

«Напишите обращение, мы направим запрос в администрацию, чтобы разобраться в данной ситуации», — заверила Елена Синица.

Отдельно обсудили тему посещения детских садов детьми с особенностями развития.

«Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, просто с особенностями развития, например, с плохо развитой речью, должны обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию. После обследования будет выдано заключение с рекомендациями. Для ребенка с ОВЗ это может быть обязательное наличие ассистента, который поможет справиться с бытовыми трудностями, занятий с логопедом, дефектологом и т.д. Каждый такой случай решается в индивидуальном порядке», — пояснила Ольга Васина.

В завершение встречи Елена Синица поздравила собравшихся с Днем работников дошкольного образования.