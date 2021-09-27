В Торговый городок ограничили доступ из-за реконструкции

В Рязани ограничили доступ на территорию Торгового городка в связи с реконструкцией. Фото: vk.com/lybimovnikolay

С 27 сентября в Рязани ограничили доступ на территорию Торгового городка в связи с реконструкцией. В выходные туда начали завозить стройматериалы, убирать мусор, демонтировать лишние бордюры, сообщили в группе проекта развития Рязанской ВДНХ.

«Так городок готовится к важному этапу – с понедельника территория закрывается до конца ноября на полную реконструкцию всех инженерных сетей», - говорится в сообщении.

К каждому павильону должны будут провести новые коммуникации – газ, воду и электричество. Работы будут продолжатся до конца ноября (по контракту до 25-го числа). Первый этап реконструкции обойдется в сумму более 53 млн рублей.

Ранее кураторы проекта рассказывали о планах сформировать управляющую компанию для Торгового городка, найти резидентов и подписать с ними инвестиционные соглашения, утвердить новый дизан-код для территории.

Согласно концепции, Торговый городок должен стать «местом репрезентации локальных брендов Рязани», площадкой для гастрономических, фермерских, ремесленных проектов, музеев и выставок.