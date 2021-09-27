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Политика27 сентября 2021 16:21

Полномочия депутата Хубезова прекратили в Рязанской облдуме

Бывший главврач ОКБ переходит в Госдуму РФ
Источник:kp.ru
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Дмитрий Хубезов оставил кресло депутата Рязанской областной Думы. Досрочное прекращение его полномочий в связи с избиранием в Госдуму РФ согласовали 27 сентября на первом заседании парламента.

В состав комитетов, в которые входил Хубезов, внесли соответствующие изменения. Также бывшему главврачу ОКБ вручили благодарность «за плодотворную работу».

- Почти год пролетел незаметно. Для меня была огромная честь работать вместе с вами, - сказал Хубезов с трибуны облдумы.

В Госдуму РФ Дмитрий Хубезов выдвигался от партии «Единая Россия» по одномандатному округу №157. Избирком объявил о его победе с результатом 48,06% голосов.