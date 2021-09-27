По факту загрязнения водоемов в Рязани возбудили уголовное дело

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Волжская природоохранная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения водоемов в Рязани (статья 250 УК РФ). Речь идет о безымянном ручье, впадающем в реку Быстрицу, самой реке и озере Подзавал, через которое они соединяются. Ущерб, нанесенный водным объектам, оценивается в сумму более 43 млн рублей.

«Установлено, что в июне 2021 года организацией в нарушение закона осуществлялся сброс жидких отходов, образующихся при производстве мясокостной муки, через систему ливнево-дренажной канализации в ручей без названия, приток реки Быстрицы», - описали суть преступления в природоохранной прокуратуре.

Расследование уголовного дела взято на контроль региональным подразделением надзорного органа.

Стоит отметить, что проблемы упомянутых водоемов начались отнюдь не минувшим летом, а тянутся годами. С 2018-го озеро Подзавал (микрорайон Недостоево) становилось то красным, то голубым, а теперь вот смоляно-черным. В мае исследование проб, отобранных движением ЭКА, показало повышенное содержание в воде таких металлов как кадмий, медь, свинец, никель, марганец, хром (подробнее).