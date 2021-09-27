Николай Любимов написал заявление об отказе от депутатского мандата

Николай Любимов останется на посту губернатора Рязанской области и не пойдет в Госдуму РФ. Заявление об отказе от депутатского мандата политик направил в Центральную избирательную комиссию.

- Я продолжу свою работу на посту губернатора в тесном взаимодействии с депутатами парламента нового восьмого созыва, - комментирует свое решение глава региона. - В Рязанскую область меня направил президент РФ. Жители региона оказали мне доверие и выбрали меня губернатором. Люди решили, что я должен работать в Рязанской области. Считаю своим долгом работать на решение проблем региона.

На прошедших выборах в Госдуму Николай Любимов возглавлял региональный список партии «Единая Россия». С ноября 2020 года он является секретарем регионального отделения партии.

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