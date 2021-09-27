Антиковидные меры введены в 26 рязанских детсадах

В Рязанской области в целом ряде образовательных организаций продолжают проводиться противоэпидемические мероприятия. Это означает локальные карантины из-за выявленных там случаев коронавирусной инфекции.

Конкретные учреждения оперативный штаб при региональном правительстве не называет, лишь общие цифры: 26 детских садов, 52 школы, 14 ссуза и 6 вузов.

Также в оперштабе отмечают, что очагов заболеваемости не зафиксировано – только единичные заражения. Тем временем в Рязанской области, если верить официальной статистике, в последние дни за сутки регистрируется не менее 130 случаев COVID-19.

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