ХК «Рязань» вновь проиграл, в седьмой раз кряду

Наведет ли Гришин порядок в команде - вот основной вопрос. Фото: Сообщество «ХК "Рязань» FANS».

Зря болельщики ХК «Рязань» надеялись, что отставка главного тренера каким-то образом мотивирует игроков. Этого не случилось, а 2:5 от новокузнецкого «Металлурга» воскресным вечером 26 сентября выглядит логично.

«Хоккеисты-пешеходы», как их окрестили в соцсетях, не торопились показать свои лучшие качества перед новым наставником Игорем Гришиным. В первую очередь это относится к оборонцам. Новому наставнику, кстати, игра против «Кузни» понравилась и об этом он заявил после матча во всеуслышание. Наверное, потому, что хозяева льда даже вышли вперед 2:1, но затем мастерство соперников сыграло свою роль.

Может, после «Толпара», который Гришин тренировал, так оно и есть. А у игроков «Рязани» есть возможность во вторник не «дарить тренеру галстук», а просто выиграть.

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