Пожарная машина и маршрутка №53 столкнулись в Рязани

На улице Грибоедова в Рязани случилось ДТП с участием пожарного автомобиля и рейсового микроавтобуса. Фото: vk.com/roadrzn62

27 сентября на улице Грибоедова в Рязани случилось ДТП с участием пожарного автомобиля и рейсового микроавтобуса. Транспортные средства столкнулись примерно в 09:00 у дома №10. Микроавтобус следовал по маршруту №53 в сторону центра города.

Фотографии с места событий появились в сообществе «Дороги Рязани»

Как сообщили в «КП-Рязань» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал.

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