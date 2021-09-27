Из-за прорыва водопровода перекрыли дорогу в рязанской Песочне

На улице Сережина Гора в Рязани произошел прорыв водопровода, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Городской «Водоканал» приступил к ремонту.

«В связи с этим в период с 10:00 до 17:00 27 сентября в районе дома 15 будет закрыто движение транспорта», - отметили в мэрии.

Ранее стало известно о прекращении водоснабжения на улицах Сережина Гора и Бугровка в Шереметьево-Песочне. Также до вечера воды не будет по ряду адресов в Горроще.

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