Сбитой под Рязанью женщиной оказалась жительница села Мушковатово

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Рязанском районе.

Как сообщалось ранее, 25 сентября в Рязанском районе сбили насмерть 53-летнюю женщину. Произошло это на 530 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо».

В пресс-служба областной Госавтоинспекции рассказали, что наезд совершила 37-летняя жительница Рязани на автомобиле Ford Fiesta. Появились новые данные о личности погибшей. Это жительница села Мушковатово, возле которого и случился трагический инцидент.

Напомним, в момент ДТП женщина шла по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - по обыкновению добавили в полиции.

По данным УГИБДД УМВД по Рязанской области, с 24 по 26 сентября в Рязанской области в 14 ДТП два человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.

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