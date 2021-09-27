Сбитой под Рязанью женщиной оказалась жительница села Мушковатово

Появились фотографии с места смертельного ДТП в Рязанском районе.
Как сообщалось ранее, 25 сентября в Рязанском районе сбили насмерть 53-летнюю женщину. Произошло это на 530 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо».
В пресс-служба областной Госавтоинспекции рассказали, что наезд совершила 37-летняя жительница Рязани на автомобиле Ford Fiesta. Появились новые данные о личности погибшей. Это жительница села Мушковатово, возле которого и случился трагический инцидент.
Напомним, в момент ДТП женщина шла по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.
«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - по обыкновению добавили в полиции.
По данным УГИБДД УМВД по Рязанской области, с 24 по 26 сентября в Рязанской области в 14 ДТП два человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!