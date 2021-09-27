Перерасчет платы за отопление рязанцам пообещали сделать автоматически

Администрация Рязани в соцсетях продолжает выступать с разъяснениями по поводу перерасчета платы за отопления. Чиновники заверяют, что счета скорректируют «на дату фактической поставки».

«Администрация города информирует граждан, что перерасчет начисления платы за отопление будет произведен на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме. По вопросам перерасчета платы за отопление можно обращаться по телефонам: 38-90-90; 8 (930) 880-55-24», - таким текстом отвечает мэрия на многочисленные обращения об отсутствии тепла в квартирах и выставленных счетах за фактически не оказанную МУП «РМПТС» услугу.

В абонентском отделе РМПТС поясняют, что перерасчет произведут октябрем:

- Оплату выставили с 20-го числа. В октябре мы будем производить перерасчет на основании акта с датой включения вашего дома. Его подаст ваша управляющая компания, - отвечает сотрудница теплосети.

На управляющие компании (или ТСЖ) городские власти переводят стрелки, советуя именно там узнавать «информацию о запуске отопления». Коммунальщики, в свою очередь, зачастую попросту не отвечают на звонки. Также нередки случаи, когда на бумаге дом подключен, но фактически отопление в части квартир отсутствует. О таких ситуациях чиновники умалчивают.