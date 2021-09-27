У рязанцев спросили, от какого завода больше вреда, чем пользы

От какого завода в Рязани больше вреда, чем пользы? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько лет Рязань периодически задыхается от вони в городе. Кто виноват в том, что горожане вынуждены дышать сероводородом и фенолом? Губернатор Николай Любимов ссылается на то, что часть предприятий имеет федеральное подчинение - и это затрудняет проверки. Мэр Елена Сорокина вообще считает, что этот вопрос не в компетенции муниципалитета. Росприроднадзор осуществляет проверки и даже готов через суд приостановить деятельность одного из заводов. Но это пока на уровне заявлений, и хватит ли на это у ведомства ресурсов и авторитета, пока не понятно.

«КП-Рязань» решила узнать, какое предприятие в Рязани приносит больше вреда, чем пользы… Кто-то отчисляет налоги в Москву, но при этом травит рязанцев, а кто-то травит рязанцев, но отчисляет в бюджет области немыслимые деньги:

- Русская кожа;

- РНПК;

- Завод «Техно»;

- Аккумуляторный завод «Тангстоун»;

- Окская птицефабрика… можно голосовать за несколько заводов, либо добавить в комментариях свой вариант. Переходите по ссылке для голосования.

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