Очередное отключение холодной воды в Рязани затронуло шесть улиц

Очередное отключение холодной воды в Рязани 27 сентября затронуло шесть улиц. По информации «Водоканала», с 09:30 по неназванной причине приостановлено водоснабжение по ряду адресов. На улицах Бугровка и Сережина Гора восстановить его планируется к 17:00, в Горроще – к 18:00.

В списке на отключение следующие адреса:

- до 17:00 - ул. Бугровка, ул. Сережина Гора;

- до 18:00 – ул. Дзержинского, д. 62 корп.1, 64, 68/70; ул. Пушкина, д. 38; ул. Стройкова, д. 1/64, 4/62, 11; ул. Татарская, д. 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37, 45.

Кроме того, до 18:00 не будет подаваться вода в ЦТП на ул. Дзержинского, д. 62а.