В Рязани школьница, перебегая дорогу, чудом не попала под машину

26 сентября в одном из городских сообществ в соцсетях появилось видео с перебегающей дорогу девочкой школьного возраста. Ребенок каким-то чудом не попал под машину. Спасла реакция водителя и тот факт, что автомобиль ехал с небольшой скоростью.

«Господа, научите детей переходить дорогу», - подписала видео рязанка Евгения Леднева.

По всей видимости, девочка не заметила автомобиль за проезжавшей мимо нее в обратном направлении маршруткой. Примечателен тот факт, что на улице Княжье Поле, где это произошло, пешеходных переходов нет на протяжении примерно 1 километра, хотя здесь находятся как строящиеся, так и уже заселенные дома.