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Общество27 сентября 2021 9:12

В Рязани школьница, перебегая дорогу, чудом не попала под машину

На улице, где это произошло, на километр нет ни одного перехода
Источник:kp.ru
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26 сентября в одном из городских сообществ в соцсетях появилось видео с перебегающей дорогу девочкой школьного возраста. Ребенок каким-то чудом не попал под машину. Спасла реакция водителя и тот факт, что автомобиль ехал с небольшой скоростью.

«Господа, научите детей переходить дорогу», - подписала видео рязанка Евгения Леднева.

Ребенок на дороге в Семчино
Источник - vk.com/kanishevo

По всей видимости, девочка не заметила автомобиль за проезжавшей мимо нее в обратном направлении маршруткой. Примечателен тот факт, что на улице Княжье Поле, где это произошло, пешеходных переходов нет на протяжении примерно 1 километра, хотя здесь находятся как строящиеся, так и уже заселенные дома.