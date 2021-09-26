Полиция установила причастных к погрому подъезда рязанской многоэтажки

Полицейские установили личности дебоширов, устроивших погром в подъезде многоэтажки в ЖК «Олимпийский городок». Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе УМВД региона.

- Причастные к происшествию установлены. Выяснилось, что ими оказались рязанцы, а не пьяные гастарбайтеры. По факту случившего проводится проверка, - отметили в полиции.

Напомним, сообщение о дебоше распространил telegram-канал «Атипичная Рязань». По версии источника, его учинили пьяные гастарбайтеры. Охранники же испугавшись, даже не вышли из своей будки.

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