В Рязани пожарные спасли кота из горящей девятиэтажки

Фото: YA62.

26 сентября в Московском районе Рязани на улице Новаторов произошел пожар в квартире, расположенной на последнем этаже девяти этажного жилого дома. Об это со ссылкой на очевидцев сообщает портал YA62.

По информации наших коллег, при возгорании никто не пострадал, так как жильцов не было дома. Также жители дома отмечают, что пожарные спасли кота.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС подтвердили, что в результате возгорания никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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