Появилось мобильное приложение для туристов «Визит в Рязань»

Фото: приложение "Визит в Рязань".

В регионе разработали мобильное приложение для туристов «Визит в Рязань». Об этом сообщается на странице «Рязанская область» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что приложение создало региональное министерство цифрового развития вместе с министерством культуры. Оно содержит практические рекомендации для желающих посетить регион.

«Где остановиться, куда сходить, где поесть, - ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в одно касание», - написали создатели приложения.

Программа для мобильных устройств включает в себя готовые туристические маршруты, календарь событий и даже дополненную реальность. Остается только надеяться, что «Визит в Рязань» будут своевременно обновлять, а туристы, столкнувшиеся с неухоженностью областного центра, не разочаруются.

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