В Рязани завершился «IV Международный форум древних городов»

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

25 сентября в Рязани завершился «IV Международного форума древних городов». Торжественное мероприятие посетили вице-губернатор Михаил Семенов, зампред правительства региона Роман Петряев и областной министр культуры и туризма Виталий Попов.

«Для рязанцев этот проект – главное культурное событие года. В его рамках всегда проходит много полезных встреч, интересных акций, концертов. Мы гордимся, что Рязанская область стала площадкой для международного диалога», - приводит слова Семенова пресс-служба регионального кабмина.

По словам чиновника, итогом работы этого форума стал новый проект – «Мировое кафе». Он предполагает тесное сотрудничество разных стран в сфере культуры.

К сожалению, на фоне правильных слов о необходимости сохранения культурного наследия, в областном центре на улице Пожалостина уничтожается еще одно старинное здание (подробнее).

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