На фоне «Форума древних городов» в Рязани уничтожают очередное историческое здание

Фото: «Рязань которую мы потеряли».

В то время когда в Рязани проходит очередной «Форум древних городов», участники которого говорят о необходимости сохранения исторического наследия, на улице Пожалостина уничтожается еще одно старинное здание. Об этом сообщили общественники из группы «Рязань которую мы потеряли».

«Руками рабочих уничтожается резной декор карниза крыши. Администрация Рязани, правительство Рязанской области, когда это прекратится, на словах одно, а по факту происходит другое?!» - написано в сообщении группы.

При этом отмечается, что указанный дом внесен в список особо ценных градоформирующих объектов исторического поселения город Рязань. Но рабочим, судя по всему, об этом сообщить забыли.

На место была вызвана полиция. Которая зафиксировала происходящее, а также собрала все необходимые заявления от неравнодушных горожан.

Фото: «Рязань которую мы потеряли».

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