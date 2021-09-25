В социальных сетях появились фотографии с места гибели 18-летней рязанки, тело которое обнаружили ночью 25 сентября в микрорайоне Кальное. Судя по снимкам очевидцев, девушка упала возле крыльца одного из подъездов 23-этажного дома ЖК «Петр и Феврония» (семейный квартал). Как отмечают очевидцы, девушка выпала с последнего этажа многоэтажки.

Появились фотографии с места гибели 18-летней девушки на Быстрецкой. Фото: https://www.instagram.com/_foliga_/

В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти девушки, а также все обстоятельства случившегося.

Появились фотографии с места гибели 18-летней девушки на Быстрецкой. Фото: https://www.instagram.com/_foliga_/

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