В Кальном 18-летняя девушка выпала из многоэтажки и разбилась насмерть

В ночь на 25 сентября на улице Быстрецкой в Рязани произошла трагедия, из окна многоэтажного дома выпала 18-летняя девушка. В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти девушки, а также все обстоятельства случившегося.

По данным, которые озвучивают в соцсетях, девушка выпала из окна на последнем этаже 23-этажного дома. Ее тело обнаружили на крыльце одного из подъездов дома №20 корпус 3. Скончалась она до приезда бригады медиков.

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