Рязанская область приближается к максимальным показателям суточной заболеваемости COVID-19

В пятницу, 24 сентября, в Рязанской области выявлен 131 новый случай заболевания COVID-19. Общее число заражений за время пандемии достигло 41 515 случаев.

В настоящее время идет резкий прирост количества зараженных. Еще 16 сентября фиксировалось менее 100 случаев в день. Максимальный же суточный показатель по Рязанской области за время пандемии – 143 человека был зафиксирован 29 декабря прошлого года.

Поправились за минувшие сутки 107 человек. Таким образом, общее число рязанцев, перенесших болезнь увеличилось до 37 984 человек.

Продолжает пополняться и летальная статистика. На 24 сентября жертвами пандемии в регионе значатся 1074 человека.