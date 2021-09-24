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Здоровье24 сентября 2021 20:14

Рязанская область приближается к максимальным показателям суточной заболеваемости COVID-19

Похоже, уже можно говорить о четвертой волне пандемии
Источник:kp.ru
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В пятницу, 24 сентября, в Рязанской области выявлен 131 новый случай заболевания COVID-19. Общее число заражений за время пандемии достигло 41 515 случаев.

В настоящее время идет резкий прирост количества зараженных. Еще 16 сентября фиксировалось менее 100 случаев в день. Максимальный же суточный показатель по Рязанской области за время пандемии – 143 человека был зафиксирован 29 декабря прошлого года.

Поправились за минувшие сутки 107 человек. Таким образом, общее число рязанцев, перенесших болезнь увеличилось до 37 984 человек.

Продолжает пополняться и летальная статистика. На 24 сентября жертвами пандемии в регионе значатся 1074 человека.