Рязанские молодогвардейцы оказали адресную помощь молодой семье

Алексей Слегонкин и Екатерина Астахова.

24 сентября активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках направления «Добро в действии» оказали помощь семье Астаховых.

В семье Астаховых 18-летняя Астахова Екатерина Алексеевна воспитывает 6-месячную дочь, а также помогает помогает в воспитании своей 4-летней сестры.

Астаховы обратились в Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» с просьбой оказать ей помощь.

В комплексный центр социального обслуживания населения постоянно обращаются граждане, остро нуждающиеся в поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Подопечные центра, как правило, малоимущие семьи, неполные и многодетные. Именно такие семьи обращаются в Фонд МГЕР «Добро в действии».

Благодаря Рязанскому региональному отделению МГЕР семье была оказана помощь в виде развивающих игрушек для детей, соответствующих их возрасту.

По словам активиста регионального отделения Алексея Слегонкина, в наше непростое время в повседневной суете и личных делах мы довольно часто не замечаем, что некоторым людям требуется наша помощь.

- Помощь - это дела от чистого сердца, поступки, которые помогают другим, преодолеть трудности, справиться с горем и унынием и разными другими проблемами в жизни, – отметил активист.