Рязанку с сыном осудили за «помощь» в поступлении в летное училище.
Фото: Ксения КОРЯКИНА
В Рязанской области осудили 51-летнюю рязанку с сыном, которых обвиняли в покушении на мошенничество, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По данным Рязанского МСО, летом 2020 года женщина со своим 25-летним сыном узнали, что житель Подмосковья ищет людей, которые могли бы помочь его дочери поступить в летные учебные заведения гражданской авиации. Они тут же предложили мужчине свои услуги - 800 тысяч рублей для якобы последующей передачи их в качестве взятки должностным лицам Сасовского летного училища. Мол, за эти деньги будет положительно решен вопрос о поступлении.
Но на самом деле мать с сыном не собирались никому передавать деньги, а планировали в случае самостоятельного поступления девушки в летное училище оставить их себе.
Во время следствия мать с сыном полностью признали вину.
Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому.
Приговор в законную силу не вступил.
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