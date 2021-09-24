Рязанку с сыном осудили за «помощь» в поступлении в летное училище. Фото: Ксения КОРЯКИНА

В Рязанской области осудили 51-летнюю рязанку с сыном, которых обвиняли в покушении на мошенничество, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным Рязанского МСО, летом 2020 года женщина со своим 25-летним сыном узнали, что житель Подмосковья ищет людей, которые могли бы помочь его дочери поступить в летные учебные заведения гражданской авиации. Они тут же предложили мужчине свои услуги - 800 тысяч рублей для якобы последующей передачи их в качестве взятки должностным лицам Сасовского летного училища. Мол, за эти деньги будет положительно решен вопрос о поступлении.

Но на самом деле мать с сыном не собирались никому передавать деньги, а планировали в случае самостоятельного поступления девушки в летное училище оставить их себе.

Во время следствия мать с сыном полностью признали вину.

Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!