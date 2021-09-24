Пять рязанских первичных отделений партии стали финалистами конкурса «Единой России»

Сквер молодоженов в поселке Александро-Невский, благоустройство береговой территории пруда Кипячий в селе Высокое Рязанского района, установка детской площадки в селе Каргашино Сасовского района, создание площадки для воркаута и благоустройство родника «Троицкая роща» в Скопине – проекты, предложенные первичными отделениями Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» и воплощенные в жизнь.

«С 1 по 24 мая проводился прием заявок для участия в конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия». От Рязанской области было подано 64 заявки, из них 5 стали финалистами конкурса. Тематика проектов обширна — строительство детских игровых и спортивных площадок, создание новых скверов, фотозон, благоустройство зон отдыха, реконструкция существующих спортобъектов и многое другое», – рассказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии Наталья Карькина.

Она добавила, что итоги конкурса были подведены итоги 10 июня. Победителей, которые получили гранты в размере 200 тысяч рублей для реализации проектов, в Центральном исполкоме партии выбирали отдельно в трех категориях: сельские первичные отделения, городские первичные отделения, первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов.

Проекты начали реализовывать с августа. В настоящий момент все объекты сданы в эксплуатацию.

Впервые конкурс проводился в 2019 году. В ЦФО определили 28 проектов «первичек», которые получили поддержку для дальнейшей реализации. Из 53 заявок, поданных от Рязанской области, в финал вышли два проекта — «Дорога в школу» первичного отделения поселка Керамзавод города Рязани и «Сельским детям — городские возможности» Морозово-Борковского сельского поселения Сапожковского района.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился.

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