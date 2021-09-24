Замдиректора магазина крупной сети в Рязани присвоил больше 1 млн рублей

В Рязани вынесли приговор заместителю директора магазина одной из федеральных торговых сетей. Он обвинялся в том, что присвоил почти 1,2 млн рублей из кассы, что считается особо крупным размером ущерба.

В материалах уголовного дела говорится, что 25-летний рязанец, имея доступ к операционной кассе, таскал оттуда деньги и подменял их на поддельные купюры «банка приколов». Этим молодой человек промышлял с июня по октябрь 2020 года.

- И только внезапно проведенная в магазине ревизия вскрыла факт крупного хищения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пока шло следствие и суд, парень частично возместил причиненный ущерб. В итоге он отделался условным наказанием – 4 года с аналогичным испытательным сроком.

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